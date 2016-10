Bijna 16 procent meer faillissementen in september

Door: redactie

3/10/16 - 22u03 Bron: Belga

© thinkstock.

Economie Het aantal faillissementen is in de maand september gestegen met bijna 15,7 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit de Graydon Barometer faillissementen. Tijdens de eerste negen maanden van 2016 waren er in totaal 7.386 faillissementsuitspraken. Dat is een daling van 8 procent tegenover vorig jaar. In de eerste negen maanden van 2016 gingen 7.384 jobs verloren door het gevolg van een faillissement. Dat zijn er 643 minder dan een jaar eerder.

Gedurende de maand september gingen in totaal 1.188 bedrijven failliet. "De maand september laat traditioneel het hoogste aantal faillissementen van het jaar noteren, ook nu. Toch maakten we in 2013 en 2014 zwaardere septembermaanden mee", zegt Eric Van den Broele van Graydon.



In het Vlaamse Gewest gingen 87 bedrijven meer failliet dan een jaar eerder (+17 procent) en in Brussel telt Graydon 70 bedrijven (+31 procent) meer dan vorig jaar die failliet gingen. In Wallonië zijn er juist 3 bedrijven minder failliet gegaan dan een jaar eerder.



De hogere septembercijfers zijn in nagenoeg alle provincies te zien. Alleen in West-Vlaanderen, Henegouwen en Namen waren er de afgelopen maand minder faillissementen dan in dezelfde periode een jaar geleden. In de provincies Antwerpen (+37,9 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+31 procent) is de toename het grootst.



De faillissementsdaling over de eerste negen maanden van 2016 zet zich door in zo goed als alle sectoren. De afname is het grootst in de sectoren Bouw (-12,8 procent), Zakelijke Dienstverlening (-13,3 procent), Transport (-14,1 procent) en de Auto- en garagebedrijven (-16,4 procent).



Enkel in de horeca stijgt het aantal faillissementen met 3,4 procent. Hierbij gaan steeds meer grotere zaken failliet.