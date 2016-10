Vlaamse werkloosheid blijft dalen

Door: redactie

3/10/16 - 22u00 Bron: Belga

Economie Recente onheilsberichten over herstructureringen en sluitingen doen anders vermoeden, maar de werkloosheid in Vlaanderen zit in dalende lijn. Vlaanderen telde eind september 229.727 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 8.009 of 3,4 procent minder dan een jaar eerder.