4/10/16

Distributienetbeheerders Infrax en Eandis gaan nauwer samenwerken op vlak van slimme ontwikkelingen en mogelijk ook op vlak van ondersteunende diensten. Dat verklaarde CEO Walter Van den Bossche (Eandis) op een algemene vergadering van de zeven distributienetbeheerders.

Van den Bossche herinnerde dat Eandis en Infrax dezelfde taken uitvoeren en voor prijzen en kwaliteit door dezelfde regulator gecontroleerd worden. Voortaan zullen alle slimme ontwikkelingen samen gebeuren. Een externe consultant moet voorts zien of ook ondersteunende diensten gemeenschappelijk gedaan kunnen worden. Die synergie moet de prijs voor de verbruiker laag houden.



De exploitatie op het terrein blijft wel gescheiden, daar is geen nood voor verdere "optimalisatie", klonk het.



Voor de distributie van elektriciteit en gas is Infrax actief in Antwerpen, en een reeks gemeenten verspreid over Limburg, Vlaams en Waals-Brabant en West-Vlaanderen.



De zeven distributienetbeheerders die een algemene vergadering hielden waren Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.