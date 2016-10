ING geeft 1 procent prijs op beurs

Door: redactie

3/10/16

© belga.

De Brusselse beurs is aan de nieuwe week met een verlies begonnen. Bij het sluiten van de handel stond de Bel20-index 0,36 procent lager op 3.513,02 punten. Van de twintig waarden die deel uitmaken van de elitekorf sloten er elf in het rood. Zelfs ING kreeg de beleggers niet op zijn hand.

De financiële titel eindigde, ondanks aanvankelijk positief onthaalde reorganisatieplannen, 1,00 procent lager op 10,88 euro. Het toegenomen bankieren via smartphone en tablet doet het concern zijn organisatie omgooien. Wereldwijd gaan 7.000 van de 52.000 banen voor de bijl. De helft van de afslanking komt op rekening van de Belgische vestigingen. Hier gaan ook zowat 600 van de 1.250 kantoren dicht. In die hele operatie wordt dochterbank Record opgeslorpt door de moederbank.



Binnen de Bel20-index deden alleen Bekaert en AB InBev het nog slechter. De producent van staalkoord zakte 1,71 procent tot 39,99 euro, de brouwer gleed 1,11 procent weg tot 115,30 euro.



Op de brede markt kreeg 4Energy Invest een tik van 14,19 procent om af te sluiten op 2,66 euro. Asit Biotech speelde 4,66 procent kwijt bij een slotnotering van 6,10 euro.



Option werd 1,90 procent bijgeknipt tot 0,16 euro. De specialist in draadloze communicatie zegt nog steeds in gesprek te zijn met investeerders en schuldeisers over een versterking van de financiële ruggengraat van het bedrijf. Intussen verstrijkt meer en meer tijd.



Nyrstar moest 0,50 procent achteruit tot 6,51 euro. Een aantal niet-geplande productieonderbrekingen en de geplande verkoop van een aantal mijnen zorgen ervoor dat het bedrijf zijn zinkconcentraatproductie voor het jaar 2016 neerwaarts herziet van 130.000 à 160.000 ton naar 90.000 à 110.000 ton.



Winst was er bij de grote waarden vooral voor Ontex. De producent van hygiëneproducten werd 1,43 procent meer waard bij een slotnotering van 28,65 euro.



Galapagos was de enige andere grote titel die meer dan 1 procent aandikte. Het biotechaandeel wipte 1,40 procent hoger tot 57,93 euro.



UCB tikte 0,03 procent hoger af op 68,85 euro. De biofarmagroep kondigde goede resultaten aan in een onderzoek naar een behandeling van ernstige en chronische psoriasis.



Bpost klom 0,02 procent tot 24,09 euro. De directie van het postbedrijf bereikte met de vakbonden een akkoord over een cao voor de periode 2016-2017. Die stelt onder meer dat er geen naakte collectieve ontslagen komen. Het personeel krijgt ook een hogere waarde aan maaltijdcheques en een hogere eindejaarspremie.



Op de tweede rij verdapperde Mithra Pharmaceuticals 7,15 procent tot 9,40 euro. De onderneming huldigde de eerste fase van haar nieuw ontwikkelings- en productiecentrum in Flémalle officieel in. Momenteel worden er de eerste loten van een hormonale vaginale ring gemaakt. Intussen wordt voortgewerkt aan een productieruimte voor tabletten, die in 2019 gebruiksklaar moet zijn.



ABO realiseerde een bonus van 4,28 procent bij een slotkoers van 1,95 euro. De milieudienstengroep vijzelde zijn omzet in het eerste semester met 10,8 procent op tot 17,119 miljoen euro. De nettowinst steeg van 32.000 euro naar 114.000 euro.



Aedifica won 1,98 procent bij een slotkoers van 78,78 euro. De investeerder in zorgvastgoed neemt het Woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek over, goed voor 90 eenheden. De conventionele aanschaffingsprijs bedraagt 12 miljoen euro. De verhuring levert bij aanvang een rendement op van 5,5 procent.



Kinepolis eindigde 0,85 procent hoger op 41,75 euro. De bioscoopgroep heeft de overgenomen Belgische Utopolis-complexen in Aarschot, Lommel, Mechelen en Turnhout verkocht aan de Franse groep UGC voor een ondernemingswaarde van 36,2 miljoen euro. De mededingingsautoriteit had nochtans beslist dat maar twee van de vier van de hand dienden te worden gedaan.



Co.Br.Ha bleef status-quo op 2.825,05 euro. De brouwerij zag haar nettowinst in de eerste helft van 3,762 miljoen euro naar 2,157 miljoen euro zakken. Hoewel ze meer volume verkocht, moest ze door de lagere prijzen een lichte daling van haar omzet voor lief nemen.