Meer horecazaken opgericht dan stopgezet in voorbije twee jaar

3/10/16 - 19u51 Bron: Belga

© anp.

In 2014 en 2015 werden in ons land achtereenvolgens 520 en 470 horecazaken meer opgericht dan dat er gesloten werden. Dat was ook in 2010 (+238), 2011 (+267) en 2012 (+84) het geval, terwijl er in 2013 (-256) een negatief saldo was. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Kamerlid Werner Janssens (N-VA).

De meeste nieuwe horecazaken in 2015 werden volgens gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD Economie opgericht in Vlaanderen (3.408), gevolgd door Wallonië (1.850) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (737). Ook het aantal stopzettingen was vorig jaar het hoogst in Vlaanderen (3.076), gevolgd door Wallonië (1.818) en Brussel (631). Dit leverde zowel in Vlaanderen (+332), Brussel (+106) en Wallonië (+32) een positief saldo op.



Op basis van schattingen, gebaseerd op de enquête naar arbeidskrachten (EAK) van de Algemene Directie Statistiek, steeg de tewerkstelling in de horeca in de periode 2013-2015 van 145.300 tot 155.600. Omwille van de foutenmarge in deze EAK-cijfers is het volgens Peeters echter niet mogelijk om te concluderen dat er in de vermelde periode een signficante stijging geweest is van het aantal arbeidskrachten.



Uit dezelfde EAK-gegevens blijkt voorts dat het percentage deeltijdse arbeid in de horeca (34 procent in 2015) groter is dan gemiddeld in alle economische sectoren (25 procent) samen. Het percentage deeltijdse arbeid opgesplitst naar provincies schommelde vorig jaar tussen 28,2 procent in West-Vlaanderen en 48 procent in Limburg. De anciënniteit in de horeca (7,5 jaren) daarentegen lag lager dan in alle sectoren (11,5 jaren).