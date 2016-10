Ericsson gaat tot 4.000 banen schrappen

Door: redactie

Telecomuitruster Ericsson gaat 3.000 tot 4.000 banen schrappen. Dat heeft het bedrijf gemeld aan de Zweedse regering. De beslissing zou morgen bekendgemaakt worden, aldus de Zweedse openbare omroep SVT.

Dat de Zweedse groep in moeilijkheden verkeert, is bekend, met het herhaaldelijk ontgoochelen van investeerders en de aanhoudende zoektocht naar een topman sinds het ontslag van Hans Vestberg in juli. Volgens SVT zou een vijfde van de werknemers in Zweden moeten vertrekken. Wereldwijd werken zowat 116.500 mensen voor Ericsson.