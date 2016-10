Europese sociaaldemocraten dienen klacht in over Kroes

Door: redactie

Ruim veertig sociaaldemocratische Europarlementariërs hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie naar aanleiding van de affaire rond oud-commissaris Neelie Kroes. PvdA-delegatieleider Paul Tang heeft daartoe het initiatief genomen.

'Afkoelingsperiode'

Kroes is inmiddels onder meer adviseur van taxibedrijf Uber, wat op zich is toegestaan na de 'afkoelingsperiode' van achttien maanden. De sociaaldemocraten willen dat dit drie jaar wordt. "Het is onverteerbaar dat Europese toppolitici kort na hun vertrek in dienst treden bij bedrijven waarvoor zij eerder als politiek verantwoordelijken de regels opstelden'', vindt Tang. "Dat is onaanvaardbare belangenverstrengeling. Grote bedrijven lijken met hun miljoenen politieke invloed te kopen.''



Verder zouden pensioen- of overbruggingstoelages moeten worden teruggehaald bij (oud-)commissarissen die de regels overtreden. Daarnaast zouden ze als 'gewone' lobbyisten moeten worden behandeld als ze voor een bedrijf werken.



Het Europees Parlement debatteert morgen over het voorkomen van belangenconflicten bij commissarissen.