Optima Global Estate krijgt bescherming tegen schuldeisers tot 15 november

Door: redactie

3/10/16 - 15u12 Bron: Belga

De vennootschap Optima Global Estate (OGE), de vastgoedpoot van Optima Group die een doorstart wil maken, krijgt tot 15 november bescherming tegen haar schuldeisers. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van koophandel in Brussel beslist. De procedure van gerechtelijke reorganisatie is ontvankelijk en gegrond verklaard en laat toe dat OGE een reorganisatieplan aan de schuldeisers voorlegt.

Optima Bank werd op 15 juni failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. Het vastgoedbedrijf Optima Global Estate wil een doorstart maken met een 65-tal werknemers. Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben willen onder een andere naam de verkoop van vastgoed voortzetten, maar moeten de schuldeisers daarvan overtuigen. De belangrijkste schuldeisers zijn de curatoren van Optima Bank, KBC Bank, Belfius en de investeringsgroep Saffelberg van ondernemer Jos Sluys.



De schuldeisers eisten een leefbaar business plan en de curatoren wilden een minnelijk akkoord met de toepassing van de WCO-wet (Wet betreffende de Continuïteit van ondernemingen). Optima Global Estate vroeg bescherming tegen zijn schuldeisers en de rechtbank van koophandel heeft dat maandag aanvaard.



"De rechtbank stelt vast dat de continuïteit van verzoekster bedreigd is en er dus reden is overeenkomstig artikel 23 WCO de procedure van gerechtelijke reorganisatie te openen en bepaalt de duur van de opschorting tot en met 15.11.2016", aldus het vonnis. De opschorting of bescherming tegen schuldeisers moet Optima Global Estate toelaten een reorganisatieplan voor te leggen.



Op vraag van de vereffenaar van Global Investments, de moedervennootschap van OGE, was eerder al een voorlopig bewindvoerder aangesteld. De rechtbank bevestigt in het vonnis het nut van de aanstelling. "De rechtbank treedt de voorlopig bewindvoerder bij: het is van belang om een oplossing te vinden voor het probleem dat zich stelt i.v.m. de overdracht van de aandelen, en de voorlopig bewindvoerder is daarbij nodig om een patstelling te voorkomen."



Jeroen Piqueur had vorige maand al aangekondigd dat hij stopt als gedelegeerd bestuurder en bestuurder bij OGE, omdat er volgens hem sprake is van een "heksenjacht op mijn privépersoon".