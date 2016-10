CEO ING België: "Ik heb hier ook nachten van wakker gelegen"

Door: redactie

"Geloof me vrij, ik heb hier ook nachten van wakker gelegen." Dat heeft Rik Vandenberghe, de CEO van ING België, gezegd tijdens een persconferentie. De bank maakte eerder op de dag de intentie bekend om de komende jaren meer dan 3.000 banen te schrappen. "Het was geen gemakkelijke boodschap, maar dit is wel een noodzakelijke transformatie voor de toekomst van de bank", aldus nog de CEO.

ING zal zijn verantwoordelijkheid opnemen om de zaken op een correcte manier te laten verlopen CEO Rik Vandenberghe Bij ING in België zouden tot 2021 3.500 banen verdwijnen. Omdat er dit jaar al 350 natuurlijke afvloeiingen zijn, heeft de vandaag aangekondigde intentie tot collectief ontslag betrekking op 3.150 voltijdse equivalenten. "Ik ben me ervan bewust dat de impact op de tewerkstelling groot is en dat de aankondiging voor veel mensen een schok was", zei Vandenberghe. "ING zal zijn verantwoordelijkheid opnemen om de zaken op een correcte manier te laten verlopen."



De bank verwacht maximaal 1.700 naakte ontslagen. "Dat is een maximum. We zullen er met de sociale partners alles aan doen om dat cijfer naar beneden te brengen", stelde de CEO. Lees ook Politiek reageert op herstructurering ING: "Miljarden doorsluizen en personeel ontslaan moet stoppen"

België vs. Nederland Hij wees erop dat de banksector te lijden heeft onder onder meer de lage rentevoeten, de digitalisering en de bankheffingen. Om daaraan het hoofd te bieden, wil ING "het beste van twee werelden", meer bepaald van ING in België en Nederland, bundelen. "In België staan we bekend om onze adviescapaciteit, terwijl Nederland verder staat inzake digitale transformatie." De bundeling moet leiden tot nog meer advies en digitale mogelijkheden. Om dat te realiseren investeert ING 450 miljoen euro, onder andere om een gemeenschappelijk operationeel IT-platform uit te bouwen.