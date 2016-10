Is jouw geld nog veilig bij Record Bank?

Frank Dereymaeker

3/10/16 - 10u13

© photo news.

De integratie van Record Bank in zijn Belgische moeder ING België zal geen gevolgen hebben voor het spaargeld. Hoewel Record Bank uit het straatbeeld zal verdwijnen, zullen de klanten daar weinig impact van ondervinden. Wel zal het bestaande Record Bank-kantoor in hun gemeente of stad verdwijnen, of van naam veranderen in ING. Maar voor al het spaargeld en beleggingen verandert er niets. Dat zal voortaan wel bij ING worden geplaatst, dat heeft geen gevolgen voor de spaarders. In België geldt dat spaargeld tot 100.000 euro is beschermd. Maar die regel geldt alleen bij een faillissement van de bank. Dit is hier niet het geval. Bij ING en Record Bank gaat het alleen om en integratie.