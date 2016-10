Analyse: waarom ING België zo hard getroffen wordt

Frank Dereymaeker

3/10/16 - 08u58

ING België wordt het zwaarst getroffen door de herstructurering die het moederbedrijf doorvoert. Van de 7.000 moeten er 3.158 verdwijnen in ons land. De redenen zijn niet ver te zoeken.

ING België beschikt over ruim 1.200 bankkantoren, als men ook de agentschappen van dochterbedrijf Record Bank meerekent. Dat is bijna zesmaal zoveel als in de Nederlandse thuismarkt, waar ING over slechts 251 kantoren beschikt. Een uitdunning van het Belgische netwerk was dan ook onvermijdelijk. In totaal wil ING in België slechts 650 kantoren, amper de helft, overhouden.



Nog een reden waarom ING België hard wordt aangepakt, is de hoge bankentaks. Die loopt vaak op tot 10% van de totale kosten. Vorig jaar betaalde ING België 170 miljoen euro aan bankentaks. Jaar na jaar is die eenzijdige belasting verhoogd door de regering om de begroting mee te vullen. Voor ING België liep de factuur vorig jaar met 26 miljoen euro op ten opzichte van 2014. Verder betaalde ING 355 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. Voor de banken is het steeds moeilijker om die kosten te compenseren. Want de inkomsten van de banken staan onder druk door de lage rente.