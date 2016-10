38 urenweek is niet heilig voor Vlaming

Door: redactie

De Vlaming staat niet afkerig tegen een hervorming van de 38 urenweek. Dat blijkt uit een peiling bij 1.500 Vlamingen, die oppositiepartij Groen bestelde bij onderzoeksbureau iVox.

Ondanks de manifestaties door de bonden vorige week, vindt ongeveer de helft van de Vlamingen (52 procent) de volledige afschaffing van de 38 urenweek een slecht idee. Meer dan de helft (62 procent) blijkt voorstander van een systeem waarbij in overleg tussen werknemers en werkgevers tot 45 uur per week gewerkt moet worden als het druk is, en minder als het kalm is. Zelfs wanneer de werkgever eenzijdig kan bepalen hoe de verdeling van de uren gebeurt, kunnen meer dan vier op de tien Vlamingen (42 procent) zich nog vinden in het voorstel.



Minder bijval

Op andere punten kan het beleid van de regering-Michel op heel wat minder bijval rekenen. Zo vindt de overgrote meerderheid dat grote bedrijven als eerste profiteren van het regeringsbeleid (81 procent) en is slechts een kwart van mening dat de federale regering opkomt voor de belangen van de gewone burger (23 procent). Kop van Jut is financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA): slechts 31 procent van de Vlamingen heeft vertrouwen in zijn beleid.