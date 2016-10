Brengt bijzondere ondernemingsraad bij ING duidelijkheid voor personeel?

Door: redactie

3/10/16 - 05u35 Bron: Radio 1

© epa.

Bij ING Bank weten de werknemers over enkele uren wellicht waar ze aan toe zijn met de grote herstructurering die op til is. Om zeven uur deze ochtend is er een bijzondere ondernemingsraad. Vermoedelijk wordt daar bevestigd dat veel mensen hun job zullen verliezen.