Meer dan 600.000 bezoekers voor Open Bedrijvendag

Door: redactie

2/10/16 - 18u46 Bron: Belga

Koning Filip, prins Emmanuel en prinses Elisabeth brachten een bezoekje aan het opleidingscentrum van het technologisch bedrijf Noordzee Drones in Zeebrugge. Koning Filip en prins Emmanuel toonden hun kunsten met een van de drones. © belga.

Meer dan 600.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan de 26ste editie van de Open Bedrijvendag. Dat zijn er iets minder dan de 650.000 bezoekers van vorig jaar. Toch spreekt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van organisator Voka, van "een feestdag voor het ondernemerschap".

Meer dan 300 bedrijven uit allerlei sectoren openden zondag hun deuren voor het grote publiek. Op die manier konden mensen opnieuw een kijkje nemen achter de schermen van tal van bedrijven.



Vlaams minister Philippe Muyters gaf het startschot voor de 26ste editie bij afvalverwerkingsbedrijf Veolia in de Antwerpse haven. Hij benadrukte daar het belang van de STEM-opleidingen in Vlaanderen. STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics en is de verzamelnaam voor alle techn(olog)ische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.



In totaal namen meer dan 600.000 mensen deel aan de Open Bedrijvendag. Voka-topman Hans Maertens spreekt van "een groot succes". "Het toont aan dat het grote publiek bijzonder belangstelling heeft in wat onze ondernemingen allemaal doen", aldus Maertens. Het aantal bezoekers ligt wel iets lager dan vorig jaar. Toen waren er 650.000 kijklustigen.



Grote publiekstrekkers waren onder meer Astra Sweets in Turnhout (13.000 bezoekers), ZF Wind Power in Lommel (10.000 bezoekers), Dovy Keukens in Roeselare (8.000 bezoekers) en het distributiecentrum van Delhaize in Zellik (7.000 bezoekers).