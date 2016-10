PS wil bedrijven met aandeelhouders én werknemers aan het stuur

Door: redactie

PS-voorzitter Elio Di Rupo wil het Belgisch recht verrijken met een nieuwe vennootschapsvorm waarin werknemers evenveel beslissingsmacht hebben als de aandeelhouders. Die boodschap klonk vandaag op een congres van de PS in het Henegouwse Zinnik. Ook de werkweek van vier dagen passeerde er opnieuw de revue.

De nieuwe vennootschapsvorm met gedeeld beslissingsrecht zou geleid worden door zowel een raad van bestuur als een raad van werknemers. Alle fundamentele bedrijfsbeslissingen zouden van beide organen groen licht moeten krijgen.



"Deze vennootschapsvorm zou nuttig zijn om het bestaande gamma aan vennootschapsvormen in ons rechtssysteem te vervolledigen. De PS wil zo een nieuw alternatief bieden voor het kapitalisme en de ultraliberale visie op de economie", argumenteerde Di Rupo op het PS-congres.



Dook eveneens opnieuw op: de vierdagenwerkweek zonder loonverlies voor de werknemers, inclusief extra aanwervingen ter compensatie. "Hebt u het protest gezien dat dit voorstel bij allerhande conservatieven heeft doen losbarsten? Het leek wel of we een eeuw terug gegaan waren in de tijd", aldus Di Rupo. Waar de PS aan de knoppen zit, wil de partij de relevantie en de leefbaarheid van het idee bewijzen, verzekerde hij.