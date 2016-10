"Excuses aan China? De wereld op zijn kop!"

Door: redactie

2/10/16

video "Wij zijn een democratie en daar zeg ik geen sorry voor", zo reageert Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten op de uitspraken van Antwerps havenschepen Marc Van Peel in het Eandis-dossier.

'Je moet duidelijk maken waar je voor staat en respect afdwingen. Dat doe je niet door door de knieën te buigen en sorry te zeggen omdat wij een democratie zijn' Gwendolyn Rutten

Van Peel kondigde aan dat hij zijn excuses gaat aanbieden bij de Chinese ambassadeur, na de afgesprongen Eandis-deal met het Chinese bedrijf State Grid. "Je moet duidelijk maken waar je voor staat en respect afdwingen. Dat doe je niet door door de knieën te buigen en sorry te zeggen omdat wij een democratie zijn", zo verklaarde Rutten.



Van Peel vond het niet kunnen dat er "denigrerend over de Chinezen is gesproken terwijl ze hier ontzettend veel investeren". Het Antwerpse stadsbestuur heeft daarom een brief naar de Chinese ambassadeur geschreven. "Daarin leggen we uit waarom Antwerpen zich terugtrok, wat niets te maken heeft met China maar ging over de gedifferentieerde tarieven", zegt Van Peel. "Dat zijn twee verschillende zaken, maar in dit complexe verhaal kan men de juiste motieven niet meer goed zien. De gemeenteraad had de deal wel goedgekeurd, maar toen het bericht van de VREG kwam, zette dat alles on hold."



Rutten zou het voorts "een goede zaak" vinden als Eandis naar de beurs zou gaan. "Zo zorg je ervoor dat mensen erin kunnen investeren en zorg je voor garanties op transparantie. Wat duidelijk is, is dat dit het einde is van een model", vindt Rutten. "De mensen die in Eandis zitten, dragen nu drie verschillende petjes: dat van het bedrijf, dat van hun eigen stad of gemeente en dat van de politiek. Dat zijn drie verschillende belangen en die kunnen niet altijd samenlopen."