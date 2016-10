Van Peel gaat excuses aanbieden: "Denigrerend hoe Chinezen zijn afgeschilderd"

Door: redactie

Eandisdossier Antwerps Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) gaat zijn excuses aanbieden aan de Chinese ambassadeur. Hij is niet te spreken over de manier waarop de Chinezen werden afgeschilderd in het Eandisdossier. "De Chinezen investeren hier ontzettend veel, maar toch is er in dit dossier erg denigrerend over hen gesproken", zegt de schepen aan de VRT.