Vlaanderen in orde met witte kassa in tegenstelling tot Wallonië en Brussel

Witte kassa Terwijl in Vlaanderen de overgrote meerderheid van horecazaken in orde zijn met de witte kassa, is dat in Wallonië en Brussel nog niet de helft. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag van partijgenoot Werner Janssen, zaterdag in Het Belang van Limburg.

In Limburg zijn bijna alle horecazaken die dat moeten, in orde met de witte kassa. Net als in Oost- en West-Vlaanderen. In Antwerpen en Vlaams-Brabant is nog 15 procent niet in orde. Het contrast met Wallonië en Brussel is groot: in Brussel heeft maar 44 procent van de horecazaken een witte kassa, in heel Wallonië heeft geen enkele provincie meer dan de helft van de zaken een witte kassa, luidt het.