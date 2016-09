Man die deeltijds werkt, krijgt minder opslag dan vrouw: "Alleen wie werkt als man, krijgt loon van man"

Door: redactie

1/10/16 - 10u09 Bron: Belga

Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Dat is een van de conclusies van een analyse die human resources-bedrijf Attentia uitvoerde op vraag van De Standaard. "Ze wijken te hard af van de norm die ambitieuze en voltijdse mannelijke jobs beloont", luidt het.

Alleen wie werkt als een man, krijgt loon van een man. Werknemers die géén typisch mannelijke beroepen en loopbanen hebben, worden minder betaald voor hun werk. Dat dit voor vrouwen én voor mannen geldt, wordt zeer duidelijk bij het deeltijds werk. Dat is in ons land vooral vrouwenwerk, want voor veel vrouwen maakt het de combinatie werk en gezin haalbaar.



Maar er is ook een (veel kleinere) groep mannen die deeltijds werken. Zij wijken af van de norm die de maatschappij oplegt aan mannen. De gevolgen daarvan laten zich voelen: volgens de analyse van Attentia zijn zij de groep bedienden die op de minste opslag kunnen rekenen. Minder nog dan vrouwen in een deeltijdse baan.