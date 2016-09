Callebaut garandeert behoud tewerkstelling in Côte d'Or-fabriek in Halle

Door: redactie

Het behoud van de tewerkstelling in de Côte d'Or-fabriek in Halle blijft voor drie jaar gegarandeerd, zo kregen de vakbonden van de nieuwe eigenaar Barry Callebaut te horen. "Maar de onrust over wat er nadien zal gebeuren, blijft", aldus vakbondssecretaris Luc De Bast (ACV). Momenteel werken er in Halle 338 mensen, onder wie 237 arbeiders en 101 bedienden.