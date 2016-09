Sheraton Brussel vraagt gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers

Door: redactie

30/09/16 - 18u53 Bron: Belga

video De eigenaar van het Sheraton Brussels Hotel, op het Rogierplein in Brussel, heeft gerechtelijke bescherming aangevraagd bij de rechtbank van koophandel in België volgens de Wet Continuïteit Ondernemingen.

"Deze aanvraag heeft betrekking op de financiële status van de eigenaar en heeft geen betrekking op Starwood Hotels & Resorts of het merk Sheraton", aldus een mededeling van de Starwood groep, die de uitvoerende partij is van het Sheraton Brussels hotel onder een managementcontract.



"Terwijl het gerechtelijke proces voortduurt, zullen wij ons blijven concentreren op het zorgen voor onze gewaardeerde gasten en loyale bezoekers. Bestaande relaties met werknemers, leveranciers en andere partners blijven op dit moment ongewijzigd", besluit de korte mededeling.



"Meeste hotels zwaar in de problemen"

De problemen bij Sheraton zijn een teken aan de wand voor de hele hotelsector in Brussel, zegt de horeca in de hoofdstad. Na de aanslagen in Brussel en Parijs is er nog altijd geen sprake van heropleving.



De sector vreest dat nog meer hotels in de moeilijkheden zullen geraken. "Sowieso zitten de meeste hotels allemaal zwaar in de problemen", zegt Marc Van Muylders van Horeca Brussel aan VTM Nieuws. "Wij vrezen inderdaad dat als één hotel het signaal geeft, dat misschien anderen dit ook zullen volgen."