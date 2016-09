Deutsche Bank maakt grote koersval goed

Door: redactie

Deutsche Bank had vandaag op de beurzen de schijnwerpers op zich gericht. Hernieuwde onrust rondom de grootste bank van Duitsland liet het aandeel kelderen. Maar een opvallend herstel volgde in de middaghandel. Ook de Europese beurzen zelf, die zeer nerveus begonnen, sloten overwegend in het groen.

Deutsche Bank stond vanmorgen tijdelijk nog circa 9 procent lager in Frankfurt. Maar het aandeel sloot uiteindelijk met een plus van 6,4 procent. De bank publiceerde een interne mededeling waarin topman John Cryan aangaf dat de bank aan alle kapitaaleisen voldoet en er geen reden is voor speculatie over de toekomst. Ook speculeerden beleggers op een flink lagere miljardenboete in de Verenigde Staten.



Elders in Europa zagen financiële fondsen aanvankelijke koersverliezen eveneens verdwijnen. In Frankfurt noteerde verzekeraar Allianz bijvoorbeeld 0,6 procent hoger. BNP Paribas eindigde in Parijs 0,8 procent in het groen. Royal Bank of Scotland en Barclays wonnen in Londen tot 1 procent.