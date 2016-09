BNP Paribas Fortis schrapt kantoren en verhoogt tarieven

Frank Dereymaeker

30/09/16 - 17u10 Bron: eigen berichtgeving

© photo news.

Maandag gaat ING het hakbijl zetten in zijn Belgische filiaal, maar ook bij BNP Paribas Fortis is een ingreep aangekondigd. Tijdens een tweedaags overleg met de vakbonden is aangekondigd dat het kantorennetwerk wordt verkleind. Circa 30 tot 40 van de 550 kantoren in eigen beheer worden verzelfstandigd, nog eens 30 à 40 worden volgend jaar gesloten, zo valt te horen in vakbondskringen.



Aan de tewerkstelling wordt niet geraakt. In het bestaande plan Vision 2020 was al voorzien dat tegen eind 2018 het personeelsbestand met 2.430 banen zou afnemen. Dat aantal blijft behouden. Wel gaat BNP Paribas Fortis, die marktleider wil blijven, het aantal aanwervingen halveren tot 250 à 300 per jaar. Tot dusver wierf de bank 600 nieuwe werknemers per jaar aan.



Behalve besparen op de kosten wil BNP Paribas Fortis ook de inkomsten verhogen. De klant zal daarbij niet buiten schot blijven. Want de bank plant hogere tarieven, zo is ons bevestigd. Bij de directie van de bank onthoudt men zich van alle commentaar. "We geven volledig voorrang aan het sociaal overleg", luidt het zuinige commentaar.