Gentse start-up Realo breidt uit naar Spanje

Charlotte Thiry

30/09/16 - 17u10

Gentse startup Realo breidt uit naar Spanje © KOS.

Amper 1 jaar na oprichting, is de Gentse start-up Realo klaar voor internationale expansie. Dat kondigden de oprichters van Realo gisteren aan op de Property Portal Watch conferentie in Madrid. Dankzij de uitstekende resultaten die de marktplaats de afgelopen maanden in de Belgische (t)huismarkt heeft neergezet, maakt Realo zich nu ook klaar om de Spaanse markt te veroveren.

Snelle groei Immosite Realo werd amper 1 jaar geleden gelanceerd in België en werd al meteen een groot succes. De website en mobiele app worden ondertussen elke maand door maar liefst 2,5 miljoen huizenzoekers bezocht. Met dit hoge aantal bezoekers, dat nog elke maand blijft stijgen, werd Realo al snel de tweede meest bezochte immosite van het land.



Dit is vooral te danken aan de transparante buurtinformatie en innovatieve schattingen. Ook de samenwerking met De Persgroep Publishing speelt een grote rol in het succes van Realo op de Belgische markt. Lees ook Wonen in de buurt van een school kost je tot €7000 extra

