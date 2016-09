Werkloze kan voortaan aan de slag als zelfstandige in bijberoep

Bewerkt door: Redactie

Voortaan kan een werkloze een activiteit van zelfstandige in bijberoep opstarten zonder zijn uitkering te verliezen. Dat hebben de ministers van Middenstand en Werk, Willy Borsus en Kris Peeters, aangekondigd. Tot vandaag moest men al minstens drie maanden het statuut van zelfstandige in bijberoep hebben om als werkloze te kunnen bijklussen als zelfstandige.

Minister Borsus wijst erop dat er eind vorig jaar 237.513 zelfstandigen in bijberoep waren. "Bovendien zijn vorig jaar 10.825 zelfstandigen in bijberoep hoofdberoepers zijn geworden. Het is overduidelijk dat de zelfstandige activiteit in bijberoep dus één van de toegangspoorten is tot een activiteit in hoofdberoep en dus naar werk." De maatregel moet volgens Kris Peeters de werklozen helpen de stap te zetten naar een zelfstandige activiteit: "Gedurende 12 maanden kunnen zij een activiteit als zelfstandige combineren met een deel van hun uitkering. Dit is nog maar eens een bewijs van het activeringsbeleid van de regering dat zich hier manifesteert in de vorm van een aanmoediging".



De nieuwe maatregel zal een persoon die al een werkloosheidsuitkering geniet in staat stellen een activiteit als zelfstandige in bijberoep op te starten (onder bepaalde voorwaarden). Vroeger kon hij deze 2 activiteiten enkel cumuleren als hij al zelfstandige in bijberoep was vooraleer een werkloosheidsuitkering te genieten. Bovendien kon de zelfstandige activiteit niet plaatsvinden tussen 7 en 18 uur, moest het werkloosheidsbureau zijn fiat geven en was de cumul beperkt tot een bepaald bedrag.



Er is een aantal grenzen ingebouwd voor de nieuwe regeling. Zo is de cumul slechts mogelijk gedurende 12 maanden vanaf de aanvang van de activiteit, mag de werkloosheid niet het resultaat zijn van de stopzetting of de vermindering van het werk als loontrekkende om het voordeel van de cumul te bekomen, en kan de cumul niet voor een zelfstandige activiteit die in de voorbije 6 jaar al als hoofdberoep werd beoefend.