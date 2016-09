De Wever houdt Chinezen tegen

Door: redactie

30/09/16 - 05u00

© photo news.

De omstreden intrede van het Chinese State Grid in Eandis is plots van de baan, doordat Antwerpen de vereiste fusie van de energie-intercommunales opblaast. Eandis spreekt van een "zware hypotheek".

Gisteren schreven we al dat niet Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) of de gemeentelijke aandeelhouders de sleutel van de omstreden Eandis-deal in handen hebben, maar wel Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). De intrede van State Grid in het kapitaal van de distributienetbeheerder voor 831 miljoen euro, kan er immers pas komen na een fusie van zeven regionale intercommunales én een gelijkschakeling van de distributietarieven. Antwerpen wil zijn lage tarieven echter behouden en hoopte - via de deal met de Chinezen - energieregulator VREG de arm om te wringen. Maar diezelfde VREG liet gisteren nogmaals duidelijk verstaan dat een afwijking niét aan de orde is. Daarop besliste de stad om de fusie af te blazen, wat het doek doet vallen over het akkoord met State Grid.



Niet van harte

Bij Bart De Wever gebeurt dat niet helemaal van harte. Voor de Antwerpse haven zijn goede zakelijke contacten met China erg belangrijk. N-VA is dan ook razend op Open Vld en vindt dat Tommelein onverantwoord te werk is gegaan door de deal zo laat nog in twijfel te trekken. Doordat iedereen zich plots ging afvragen of het wel zo slim is om met de Chinezen in zee te gaan, was de hefboom verdwenen om via de deal een 'Antwerpse uitzondering' door te drukken. Eandis moet nu zoeken naar een nieuwe oplossing voor zijn kapitaalprobleem. Open Vld pleit voor een beursgang.



Lees het hele verhaal van 'Circus Eandis' in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.