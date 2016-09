Lotus gaat speculoos bakken in North Carolina

Door: redactie

Koekjesproducent Lotus Bakeries heeft een locatie gevonden voor de Amerikaanse speculoosfabriek die hij begin dit jaar aankondigde. De fabriek komt hoogstwaarschijnlijk in Mebane, in de oostelijke deelstaat North Carolina. Dat meldt Lotus Bakeries vanavond.

"De gesprekken met de lokale overheden over dit investeringsproject zijn in een vergevorderd stadium", klinkt het. De bouw van de fabriek zou starten in de eerste helft van 2017 en ze zou operationeel zijn in 2019. Op dat moment zal er voor het eerst sinds de oprichting in 1932 Lotus-speculoos gemaakt worden buiten Lembeke.



De koekjesproducent kondigde in februari al aan een fabriek te overwegen in de VS, omdat de verkoop van speculoos er enorm stijgt. Er werd daarom trouwens ook een extra productiehal aangekondigd in Lembeke.



Lotus Bakeries heeft momenteel productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Zweden. Het bedrijf telt ongeveer 1.350 werknemers en realiseerde in 2015 een omzet van 411,6 miljoen euro.