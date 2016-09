Commerzbank wil 9.600 banen schrappen

Door: redactie

29/09/16 - 11u45 Bron: Belga

© epa.

Commerzbank, de op één na grootste bank van Duitsland, is van plan om 9.600 banen te schrappen en schrapt ook het dividend. Dat maakte de bank vandaag bekend.

Een groot deel van de dienstverlening wordt geautomatiseerd en een aantal activiteiten die niet voldoende opbrengen, wordt afgestoten. Aan de andere kant ontstaan 2.300 nieuwe arbeidsplaatsen doordat de bank investeert en uitbreidt in markten waarin groei wordt verwacht. De bank zet 1,1 miljard euro opzij voor de herstructurering.



Normaal zou de bank dit jaar een dividend van 30 eurocent per aandeel uitbetalen, maar dat wil men nu uitstellen.



Commerzbank benadrukte dat de plannen nog niet definitief zijn omdat de raad van bestuur zich er nog over moet buigen. Maar omdat de afgelopen dagen al druk werd gespeculeerd op een groot banenverlies, is toch besloten er nu al mee naar buiten te treden. Op 4 oktober heeft de bank, die deels in handen is van de Duitse staat, haar "investor day".