"4.000 banen op de tocht bij ING"

Bij ING staan 4.000 banen op de tocht. Dat melden de kranten van Sudpresse vandaag. Dat komt neer op bijna de helft van het personeel. Van de 726 kantoren, zouden er nog een honderdtal openblijven.

De voorbije weken was er al sprake van dat er een herstructurering op til was bij ING. De kranten van Sudpresse spreken nu van bijna 4.000 banen die moeten verdwijnen. De vakbonden kunnen die cijfers niet bevestigen, maar zeggen wel dat ze zich voorbereiden op het ergste.



ING België heeft de vakbonden vorige week uitgenodigd voor een bijzondere ondernemingsraad op maandag 3 oktober. Op de agenda van de ochtendlijke vergadering staat één punt: "de actualisering van ons businessplan". Die formulering laat er intern geen twijfels over bestaan: er is zeker en vast een herstructurering op til bij de bank, schrijft ook De Tijd.



De bijna 8.500 werknemers van de grootbank vrezen al enkele weken voor een grote herstructurering in het kantorennet.