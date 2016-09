KBC haalt uit naar PVDA: "Hun studie geeft volledig verkeerde voorstelling van feiten"

Door: redactie

De radicaal-linkse partij PVDA heeft becijferd dat vijftig grootbedrijven in België vorig jaar slechts 2,7 procent vennootschapsbelasting hebben betaald. Bankverzekeraar KBC prijkt bovenaan het lijstje, met slechts 5,8 miljoen euro belastingen op een winst van 2,2 miljard euro. KBC betwist dat. "De studie geeft een volledig verkeerde voorstelling van de feiten", luidt het in een reactie.

KBC wijst erop dat ze als groep vorig jaar wereldwijd -en dus niet alleen in België- 2,6 miljard euro winst heeft geboekt. Deze winst werd in elk van de verschillende dochterbedrijven belast, volgens de wetgeving van het land waar ze gevestigd zijn, luidt het. In totaal betaalde KBC zo 424 miljoen euro aan inkomstenbelasting in de voornaamste landen waar het bedrijf actief is.



"De 5,8 miljoen euro waarnaar verwezen wordt in de studie van PVDA slaat op de inkomstenbelasting van één entiteit uit de KBC Groep (KBC Bank, nvdr). De studie gaat volledig voorbij aan de belasting die door andere vennootschappen van KBC zowel in België als in de andere landen van vestiging betaald wordt. De vergelijkingsbasis die gehanteerd wordt, is dus een flagrant volledig verkeerde voorstelling van zaken".



Daarnaast wijst KBC nog op de vele andere taksen die ze betaalt, zoals 417 miljoen bankentaksen, waarvan alleen al in België 229 miljoen euro. Ook BTW op de goederen en diensten die ze afneemt en die niet gerecupereerd kunnen worden omdat bancaire diensten grotendeels vrijgesteld zijn van BTW.