NMBS heeft twee toppers in het vizier om baas te worden

29/09/16 - 05u24 Bron: Belga

© photo news.

Gewezen Electrabel-baas Sophie Dutordoir en Jean-Paul Van Avermaet, de topman van het beveiligingsbedrijf G4S, zijn allebei kandidaat-CEO voor het spoorbedrijf NMBS. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

Het headhunterskantoor Odgers Berndtson heeft vier kandidaten geselecteerd om de NMBS-topman Jo Cornu op te volgen. Op die shortlist staan al zeker de namen Sophie Dutordoir en Jean-Paul Van Avermaet. Na een zoektocht van vier weken krijgt premier Charles Michel (MR) tegen eind deze week de definitieve lijst met kandidaten.



De benoeming zou aan bod komen op het kernkabinet, al kunnen de begrotingsgesprekken stokken in de wielen steken. Het is de bedoeling om binnen twee weken de knoop door te hakken.



Delicatessenzaak

De naam van Sophie Dutordoir (53), die in 2014 de leiding van het energiebedrijf Electrabel inruilde voor een delicatessenzaak, doet al langer de ronde. Maar ook Jean-Paul Van Avermaet (48) haalde de shortlist. Hij is de topman van G4S België, een privébeveiligingsbedrijf met 4.500 bewakingsagenten.



Loonplafond

Ze zouden allebei bereid zijn om het door de regering opgelegde loonplafond van 290.000 euro te respecteren. Dat maximum is ingevoerd door de regering-Di Rupo, maar de headhunter kreeg de opdracht kandidaten duidelijk te maken dat ook de regering-Michel zich daaraan wil houden.