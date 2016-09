Piqueur: "Vernietigen bewijzen zwart geld in 2011 volledig uit de lucht gegrepen"

Door: redactie

28/09/16 - 20u00 Bron: Belga

Jeroen Piqueur in de Gentse Optimacommissie. © belga.

Optima Bank Dat consultants van Optima op het Gentse hoofdkwartier alle sporen van zwart geld in documenten moesten vernietigen in 2011, is "volledig uit de lucht gegrepen". Dat zegt voormalig topman van Optima Bank Jeroen Piqueur in een reactie op het artikel van Knack.

"In een vertwijfelde poging om het volledige Optima-dossier toch in de sfeer van witwaspraktijken te houden, wordt de juiste toedracht der feiten niet weergegeven" Knack schreef woensdag dat tijdens een "grote schoonmaak" op zaterdag 12 maart 2011, consultants van Optima alle sporen van zwart geld in documenten moesten vernietigen. "We vernietigden niet alleen sporen die Optima met fraude en zwart geld in verband brachten, we beschermden meteen ook onze ex-klanten, want hun namen in onze dossiers werden zo niet langer in verband gebracht met frauduleus vermogen", zegt een ex-consultant in het weekblad.



"In een vertwijfelde poging om het volledige Optima-dossier toch in de sfeer van witwaspraktijken te houden, wordt de juiste toedracht der feiten niet weergegeven", reageert Piqueur in een persbericht. "Sinds 2009 was het initiatief genomen binnen Optima om tot het aanleggen van een volledig digitaal archief van alle klantendossiers over te gaan. Dit kaderde in een rationalisering en modernisering van het beheer van het archief."

© belga. "Dat er een plotse overhaaste actie zou zijn gepland om in 2011, in het licht van één of andere nakende controle door de toezichthouders, dossiers te zuiveren van bezwarende documenten of zich tegen een inval van de BBI (die totaal onverwacht begin 2012 plaatsgreep) te beveiligen, is volledig uit de lucht gegrepen", aldus Piqueur. "Om de operatie tot digitalisatie van de dossiers van hun klanten uiteindelijk af te ronden, is begin 2011 gedurende een weekend een gezamenlijke actie gepland om in één beweging de nodige administratieve handelingen ter voorbereiding van digitalisatie te voltooien. Niet meer, niet minder."



De Raad van Bestuur of de directie heeft geen opdracht gegeven tot het vernietigen van mogelijke bezwarende documenten in verband met zwart geld, zegt Piqueur, die stelt dat de "destijds in voege zijnde anti-witwasvoorschriften" volledig nageleefd zijn. © Wouter Van Vooren.