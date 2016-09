Eandis-dossier: "Verdedigt Bourgeois de belangen van de Vlaming of van een commerciële partner?"

Door: AJ, TT, RW

28/09/16 - 16u19 Bron: VRT Nieuws, Belga, Eigen berichtgeving

© belga.

Chinese Eandis-deal Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft in naam van de regering in het Vlaams parlement een verklaring afgelegd over het Eandis-dossier. Bourgeois wilde niet ingaan op de concrete elementen uit de veelbesproken brief van de Staatsveiligheid en hield zich op de oppervlakte, maar gaf wel aan dat de waarschuwingen uit de brief later onderzocht zullen worden.

"Dit is een zaak van de lokale aandeelhouders, de steden en gemeenten. Lokale autonomie is voor ons een belangrijk principe" GEERT BOURGEOIS (N-VA) De verzamelde oppositie (Groen, sp.a en Vlaams Belang) eiste dat de regering-Bourgeois een eensgezind standpunt zou innemen in het heikele dossier. Volgens Bourgeois was "de Vlaamse regering in de zoektocht naar een private partner geen betrokken partij". "Dit is een zaak van de lokale aandeelhouders, de steden en gemeenten. Lokale autonomie is voor ons een belangrijk principe. Het is dus niet aan ons om nu vroegtijdig tussen te komen. Het is aan de lokale besturen en hun gemeenteraden om te beslissen of ze dit zullen goedkeuren."

© belga. Maar, zo hield Bourgeois een slag om de arm, "het is verre van zeker of deze operatie er ook komt". Zo hebben de gemeenten voorlopig nog niet de gevraagde drievierdemeerderheid. "De Vlaamse regering zal uiteindelijk controleren of de instap in overeenstemming is met de Vlaamse regelgeving. Ook de bezorgdheden die geuit zijn door de Staatsveiligheid, zullen onderzocht worden. (...) Maar veel is voorbarig. Het zou niet getuigen van goed bestuur nu snel een ondoordacht initiatief te nemen of holderdebolder een nooddecreet goed te keuren."

"Een papiertje" © belga. "Als de Staatsveiligheid niet meer kan bijeenbrengen dan wat je op het net vindt, dan denk ik dat minister Geens gemakkelijk besparingen kan vinden" GEERT BOURGEOIS De minister-president neemt met zijn standpunt gas terug. Deze ochtend noemde hij het advies van de Staatsveiligheid nog een "papiertje" dat iedereen met toegang tot internet kon samenstellen, maar nu neemt hij de waarschuwing wel ernstig. Bourgeois had zich erg laatdunkend uitgelaten over de brief die de Staatsveiligheid rondstuurde naar aanleiding van de controversiële deal tussen Eandis en het Chinese State Grid.



Bourgeois deed de brief voor aanvang van het Overlegcomité van de regeringen in ons land af als "maar een papiertje", en sneerde dat er misschien nog bespaard kan worden bij de dienst. "Als de Staatsveiligheid niet meer kan bijeenbrengen dan wat je op open source vindt, dan wat je op het net vindt, dan denk ik dat minister Geens gemakkelijk besparingen kan vinden", reageerde Bourgeois tegenover VRT Nieuws. "State Grid is een staatsbedrijf, daar hoef je geen zes maanden over te studeren, dat pluk je zo van het net."



Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) is niet te spreken over de opmerkingen van Bourgeois. Hij noemt de Staatsveiligheid "cruciaal voor ons veiligheidsbeleid". Ook vicepremier Kris Peeters (CD&V) reageert misnoegd: "Ik denk dat Bourgeois onvoldoende kennis heeft van Staatsveiligheid. We moeten net meer investeringen doen in de Staatsveiligheid, in de strijd tegen terreur. Het is goed dat iedereen voor eigen deur veegt."

"Regelrechte schande" © belga. "Hij negeert alle rode lichten" BJORN RZOSKA (GROEN) Vanuit de oppositie reageert Björn Rzoska, Vlaams fractieleider voor Groen, verontwaardigd: "Verdedigt Bourgeois de belangen van de Vlaming of van een commerciële partner?"



"Hij negeert alle rode lichten. De Staatsveiligheid is een gespecialiseerd veiligheidsdienst, dit is een minister-president totaal onwaardig." Rzoska vraagt zich ook af of Bourgeois wel met de Staatsveiligheid contact heeft opgenomen om het rapport te raadplegen waarop de brief is gebaseerd. Met zijn verklaringen zet Bourgeois bovendien zijn federale collega's in hun blootje, vindt Rzoska. "Eandis, nu de federale begroting... Blijkbaar denkt de minister-president steevast dat hij de waarheid in pacht heeft."

"Deal is veilig" Koen Van den Heuvel, CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, vindt dat de brief van Staatsveiligheid ernstig moet worden bekeken, maar stelt dat de deal veilig is. Hij vindt wel dat minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) nogal laat is gekomen met zijn bezorgdheid over de deal.



Van den Heuvel spreekt zich duidelijk uit voor de deal met het Chinese staatsbedrijf State Grid. Hij nuanceert de waarschuwingen en bezorgdheid die in de brief van de Staatsveiligheid te lezen staan.