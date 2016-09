Lufthansa neemt Brussels Airlines volledig over

Door: redactie

Luchtvaart De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa koopt met een call optie de overige 55 procent van de aandelen van SN Airholding op, het moederbedrijf van Brussels Airlines. Dat meldt Lufthansa vandaag na een bijeenkomst van de raad van toezicht.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat haar call optie op Brussels Airlines uitoefenen. Het is de bedoeling tegen eind dit jaar een akkoord te hebben met de Belgische aandeelhouders over de modaliteiten, zodat Lufthansa begin 2017 de 55 procent aandelen die ze nog niet in handen heeft, kan overnemen. "Lufthansa en Brussels Airlines hebben als gemeenschappelijke doelstelling om de volledige overname te realiseren na een definitief akkoord over de modaliteiten met de aandeelhouders van SN Airholding tegen eind dit jaar", voegt Lufthansa nog toe. Die aandeelhouders zijn een reeks Belgische investeerders (financiële groepen, industriëlen en gewesten) die na het faillissement van Sabena eind 2001 geld op tafel legden om een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij op te starten.

Over de plannen met Brussels Airlines binnen de Lufthansa-groep, staat er in het persbericht van Lufthansa niets. Lufthansa heeft sinds eind juni 2009 45 procent in handen van SN Airholding. Het betaalde daar 65 miljoen euro voor. De Duitsers konden sinds 2011 jaarlijks de optie lichten, maar wilden daarmee wachten tot Brussels Airlines winstgevend zou zijn. Dat was in 2015 het geval: er werd een nettowinst geboekt van 41,3 miljoen euro, de eerste winst sinds 2010. De beslissing over de call optie werd dit jaar een paar maanden uitgesteld omwille van de aanslagen van 22 maart op Brussels Airport.

"Gesprekken hebben als doel eigenheid Brussels Airlines te behouden"

Hoewel de beslissing is genomen dat Lufthansa Brussels Airlines volledig zal overnemen, volgen er nog gesprekken om een akkoord te vinden met de aandeelhouders. Die gesprekken hebben als doel "om de eigenheid van Brussels Airlines te behouden, alsook om de groei van de activiteiten en de tewerkstelling in België te verzekeren", stelt Brussels Airlines in een persbericht.



Wat die eigenheid betreft, verwijst Brussels Airlines naar "het businessmodel dat enerzijds gebaseerd is op het 'point to point'- pasagiersverkeer en anderzijds op het transitverkeer en het Afrikaanse en intercontinentale netwerk dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de Brussels Airlines-hub in Brussel". "Ook de modaliteiten rond het bestuur van Brussels Airlines in 2017 staan op de agenda. Een beslissingscentrum in Brussel blijft nodig om de verschillende operaties te leiden. Het merk van de luchtvaartmaatschappij blijft Brussels Airlines."



Woordvoerster Kim Daenen voegt toe dat de gesprekken nog alle kanten op kunnen. Er is geen engagement van Lufthansa om bijvoorbeeld Brussels Airlines als merk te behouden. Dat zal allemaal besproken worden tijdens de nieuwe gesprekken, die zullen plaatsvinden in oktober.



Het blijft dus koffiedik kijken wat er concreet met Brussels Airlines zal gebeuren binnen de Lufthansa-groep. De Duitsers zeiden eerder plannen te hebben om de Belgische maatschappij in te kantelen in hun lowcostdochter Eurowings. De Belgische aandeelhouders van Brussels Airlines verkiezen een scenario waarbij Brussels Airlines vrij zelfstandig blijft bestaan, net als de andere Lufthansa-dochters Swiss en Austrian Airlines.