Werknemers van Optima vernietigden bewijzen van zwart geld tijdens 'opkuisactie' in maart 2011

Bewerkt door: Redactie

28/09/16 - 09u10 Bron: Knack

Optima-stichter Jeroen Piqueur. © belga.

Verschillende werknemers van Optima Bank hebben vijf jaar geleden op vraag van hun oversten alle bewijzen van zwart geld uit klantendossiers verwijderd en vernietigd. Dat schrijft Knack op basis van verschillende onafhankelijke getuigenissen.

De 'grote opkuisactie' had plaats op zaterdag 12 maart 2011 in de hoofdzetel van de financiële planner in de Keizer Karelstraat in Gent, zo achterhaalde het weekblad. Meerdere consultants hadden een dag eerder een sms ontvangen, waarin ze opgeroepen werden om zich de volgende ochtend op de hoofdzetel te melden. Volgens een ex-werknemer moest iedereen die bewuste zaterdagochtend verzamelen in een klein zaaltje dat volgestouwd stond met "pakken en pakken dossiers van klanten". "Bijna het hele archief stond in de ruimte", zegt het ex-personeelslid in Knack.



De opdracht voor de "zeker dertig" consultants die opgedaagd waren, was naar verluidt glashelder: elk dossier controleren op verwijzingen naar zwart geld. "Ieder document dat over zwart geld ging, moesten we uit het dossier scheuren en in een grote doos verzamelen", aldus een getuige. De verwijderde papieren werden vervolgens vernietigd. "We hebben de hele zaterdag dossiers doorlopen en verdachte pagina's uitgescheurd." De dag erna werd het - allesbehalve legale - werk voortgezet.



Jeroen Piqueur, oprichter van de intussen failliet verklaarde Optima Bank, was zelf niet aanwezig tijdens de 'opruimactie'. Die werd geleid door de afdelingsmanagers, maar volgens alle getuigen kwam de opdracht voor de 'schoonmaak' van de top van de bank.



Er doen al langer geruchten de ronde over zwart geld en witwaspraktijken bij Optima. Topman Piqueur heeft die verhalen altijd ontkend.