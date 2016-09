België wint twee plaatsen op competitiviteitsranking World Economic Forum

Door: redactie

28/09/16

© thinkstock.

België is er voor het eerst in vijf jaar in geslaagd te stijgen in het Global Competitiveness Report, de jaarlijks competitiviteitsranglijst van het World Economic Forum (WEF). Ons land won twee plaatsen en staat nu zeventiende. Dat maakte het WEF bekend in het Zwitserse Genève.