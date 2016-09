Nyrstar herstart zinkmijnen in Tennessee

Door: redactie

27/09/16 - 22u28 Bron: Belga

Zinkspecialist Nyrstar gaat zijn Middle Tennessee Mines in de Verenigde Staten heropstarten nu de zinkprijzen hoger liggen. Het bedrijf blijft wel bij zijn voornemen om de mijnbouwactiviteiten af te stoten.

De drie mijnen en verwerkingsfabriek van Middle Tennessee werden in december 2015 op "zorg en onderhoud" geplaatst. Er werd toen gewezen op "de aanhoudende depressie in de metaalprijsomgeving".



Maar de tijden zijn veranderd. "Gezien de huidige sterkte van de zinkprijzen en de verwachting van Nyrstar dat deze prijzen houdbaar zijn, is het nu het moment om de drie mijnen en verwerkingsfabriek opnieuw op te starten", stelt Nyrstar vanavond in een persbericht. "Dit zal voor de hele onderneming een nettowinst in contanten opleveren."



De heropstart zal ongeveer 14 miljoen dollar (12,5 miljoen euro) kosten, verspreid over een jaar. De zinkspecialist denkt vanaf het eerste kwartaal van 2017 weer erts te produceren, het kwartaal erna tot verwerking te kunnen overgaan, en tegen november de volledige capaciteit van 50.000 ton per jaar aan zink in concentraat te bereiken.



"De strategie waarbij Nyrstar mijnbouwactiviteiten afstaat, is niet veranderd en dit proces zal verdergezet worden", benadrukt het bedrijf.