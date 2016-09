Ruim 52.000 Europese boeren gaan minder melk leveren

Door: redactie

27/09/16 - 19u59 Bron: Belga

Phil Hogan

Ruim 52.000 Europese melkveehouders zijn bereid om de productie in de laatste drie maanden van 2016 te verminderen. Dat heeft eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan meegedeeld. De productiebeperking moet de prijzen in de sector in crisis een duw in de rug geven.