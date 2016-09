Bart Staes (Groen) hekelt "schijntransparantie" van Monsanto over glyfosaat

Door: redactie

27/09/16 - 17u50 Bron: Belga

© ap.

"Schijntransparantie." Dat zegt Europees parlementslid Bart Staes (Groen) over de 'reading room' die Monsanto en enkele andere bedrijven die ijveren voor een vergunning voor glyfosaat in Brussel hebben geïnstalleerd. De Glyphosate Task Force wil critici inzage geven in tientallen studies die zouden doen besluiten dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, maar Staes hekelt de geheimdoenerij.

Bart Staes © photo news. Geïnteresseerden mogen geen persoonlijke spullen in de kamer meenemen, veel documenten zijn gecensureerd en de studies zijn honderden, soms duizenden pagina's dik.

Zeggen dat glyfosaat controversieel is, is een open deur intrappen. Eind juni verlengde de Europese Commissie de vergunning voor het veelgebruikte basisproduct in onkruidverdelgers nadat de lidstaten er geen overeenstemming over hadden kunnen bereiken. Voorstanders van een vergunning, waaronder België, schermen met een studie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) die moet aantonen dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend is.



Critici zoals de Europese groenen verwijzen naar een andere studie, van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), dat net van een 'waarschijnlijk risico' spreekt. EFSA zegt daarover dat het IARC, een adviesorgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), geen toegang had tot studies die zijn eindoordeel hadden kunnen veranderen. De groenen willen die studies graag raadplegen en voeren daarover gesprekken met EFSA.



Intussen heeft de Glyphosate Task Force in Brussel een leeskamer geïnstalleerd om 71 van die studies te kunnen inkijken. Deze middag was Bart Staes aan de beurt. Hij klaagt aan dat geïnteresseerden geen persoonlijke spullen in de kamer mogen meenemen, dat veel documenten gecensureerd zijn en dat de studies honderden, soms duizenden pagina's dik zijn. "Dit is schijntransparantie van Monsanto en de andere bedrijven in de GTF", klinkt het kritisch.



Nog meer dan deze manier van werken, bekritiseert Staes het feit dat de studies niet openbaar gemaakt worden en de verstrengeling van EFSA en de bedrijfswereld. Hij en enkele andere groenen houden morgenochtend een protestactie aan de ingang van de reading room.



Donderdag zitten de groenen opnieuw met EFSA aan tafel over het vrijgeven van de studies. Gebeurt dat niet, dan dreigen ze EFSA voor de rechter te dagen. Gaat EFSA op hun vraag in, dan riskeert het agentschap door Monsanto en co vervolgd te worden, luidt het.