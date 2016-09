Eandis behoudt vertrouwen in overeenkomst

Door: redactie

Eandis behoudt haar vertrouwen in de overeenkomst met State Grid Europe Ltd (SGEL). Dat zegt de distributienetbeheerder nadat de Veiligheid van de Staat een advies formuleerde op de overeenkomst. Eandis vernam tot haar "verbazing" het advies via de pers. "Op basis van een, zo lijkt het althans, korte analyse van SGEL", verduidelijkt woordvoerder Simon Van Wijmeersch (Eandis). "Tot het versturen van dit bericht werd Eandis niet op de hoogte gebracht van een eventuele problematische situatie. Indien dit toch het geval is, verwachten we alsnog gecontacteerd te worden door de veiligheidsinstanties."

Bovendien, zegt Eandis, is de aanwezigheid van de Chinese partner binnen de bestuursorganen zo klein, dat SGEL dergelijke inmening ook niet via bestuursorganen kan forceren. De distributienetbeheerder zegt voorts dat vertrouwelijke aangelegenheden enkel in een nieuw op te richten "uitvoerend comité" zullen behandeld worden, waar SGEL niet in zetelt.



"Het is vergezocht om op basis van een minderheidsparticipatie van 14 pct en een aanwezigheid in de bestuursorganen van 5,88 pct te vrezen voor een 'inmenging" van de Chinese overheid via SGEL", zegt Eandis. De distributienetbeheerder weerlegt voorts dat er geen sprake kan zijn van een "overname", want de openbare sector behoudt momenteel 86 pct van de aandelen en dat aandeel kan nooit onde de 80 pct zakken.

Ook zegt Eandis dat er geen technologie bij het Chinese leger kan terechtkomen, aangezien de distributienetbeheerder zelf geen technologie ontwikkelt, maar aankoopt op de markt. In dat verband zal SGEL ook geen privileges krijgen, aldus Eandis.



Een parallel trekken met Australië om de Vlaamse deal af te wijzen gaat ook niet op, meent Eandis, omdat SGEL daar een meerderheidsparticipatie wilde verwerven in de grootste transmissienetbeheerder.



Tot slot zegt Eandis dat de keuze voor State Grid het resultaat was van een "geobjectiveerde marktbevraging". Van de drie finale partners, scoorde SGEL op vijf van de zes criteria beter dan de andere kandidaten.

Belgisch-Chinese kamer koophandel waarschuwt voor terugdraaien deal "De Chinezen zullen tweemaal nadenken vooraleer terug te komen voor nieuwe investeringen" Het op de helling zetten van de instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid in netbeheerder Eandis zou alvast "een zeer slecht" signaal sturen aan Chinese investeerders. Daar waarschuwt Bernard Dewit, voorzitter van de Belgisch-Chinese kamer van koophandel (BCECC), voor.



Het politieke en maatschappelijk verzet tegen de Chinese instap in Eandis groeit. Indien de instap effectief zou worden teruggedraaid, zou dit een slecht signaal aan Chinese investeerders betekenen. "De Chinezen zullen tweemaal nadenken vooraleer terug te komen voor nieuwe investeringen", waarschuwt Dewit. "Chinezen zijn erg pragmatisch. Ze hebben erorm veel keuze, en kunnen voor hun investeringen overal terecht".