Tommelein na de forse Eandis-bocht: "Beschik over nieuwe gevoelige info"

Door: redactie

26/09/16 - 17u58 Bron: Belga

Tobback: "Vroeger zou Tommelein tot ontslag gedwongen zijn"

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. © photo news.

Chinese Eandis-deal Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) laat weten dat hij vanavond wel de gemeenteraad van Oostende zal voorzitten. "Maar hij zal niet deelnemen aan het debat over Eandis. Hij beschikt namelijk over gevoelige nieuwe informatie waarvan hij de oorsprong niet kan of mag meedelen", zo luidt het in een cryptische boodschap van het kabinet-Tommelein. Eerder vandaag heeft de Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) hard uitgehaald naar het nieuwe standpunt dat Tommelein sinds enkele dagen verkondigt over Eandis.

Brief De fameuze brief over Eandis Download Word-document (.docx) (462,5 kB) Wellicht, zo meldt het persagentschap Belga, gaat het om een brief die verstuurd is naar verschillende ministers en waarin gewaarschuwd wordt voor de achtergrond van State Grid. State Grid moet als staatsbedrijf verantwoording afleggen aan de Staatsraad. "De factor worden de grote beleidslijnen van dergelijke bedrijven uitgezet door de Chinese staat en dus door de Chinese Communistische Partij."



Volgens de brief, waarvan de afzender niet wordt bekendgemaakt, is State Grid eerder deze zomer ook al "in opspraak gekomen na de afwijzing van een investering door Australië". "De Australische overheid blokkeerde een op handen zijnde deal in het belang van de nationale veiligheid", luidt het. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wijst er wel op dat het in het Australische geval ging om een belang van meer dan 50 procent terwijl het in het geval van Eandis gaat om een minderheidsbelang (van 14 procent).



Verder zou State Grid volgens de brief banden hebben met de Chinese inlichtingendiensten en is een dochteronderneming (met name China Electric Power Institute) "nauw verbonden met het Chinese leger". Een andere dochteronderneming, NARI Group, werkt mee aan het Chinese satellietnavigatiesysteem Beidou. "Dit systeem heeft militaire toepassingsmogelijkheden, en wordt ook gelinkt aan spionage", klinkt het.



"Behalve een risico op inmenging vanwege de Chinese overheid houdt deze overname dus ook een risico in dat technologie van Eandis bij het Chinese leger terecht zou komen", staat er. Omdat het elektriciteitsnetwerk een strategische sector is, wordt in de brief gepleit voor "grote terughoudendheid" voor de investering van State Grid.



De vertegenwoordigers van de lokale besturen, de aandeelhouders, stemmen volgende week maandag over de instap van een dochter van het Chinese overheidsgecontroleerde nutsbedrijf State Grid. Verschillende gemeenteraden moeten zich nog over de deal buigen. Zo wordt het dossier vanavond in Gent en Antwerpen behandeld.



De brief wordt ook op het niveau van het management bij Eandis verder onderzocht. Morgen zal Eandis reageren, zegt voorzitter Piet Buyse (CD&V) vanavond. "Dit is ook voor mij volslagen nieuw", aldus nog voorzitter Buyse.



Geert Bourgeois heeft de brief waarin gewaarschuwd wordt voor de deal van Eandis met het Chinese staatsbedrijf State Grid niet gehad. Hij wil er ook geen commentaar op geven en vindt het "onwijs dat het debat op het publieke forum wordt gevoerd", zo zei hij vanavond in Terzake. © photo news.

Boekje te buiten gegaan? "De regering heeft hierover geen standpunt in te nemen", aldus Bourgeois. Volgens Bourgeois is het enkel Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) die moet oordelen over het Eandis-dossier wanneer zij het op haar tafel zal krijgen. "En dan nog oordelen wij niet over de opportuniteit. Wij geven autonomie aan de steden en gemeenten. Homans zal enkel moeten kijken of de wet is nageleefd", aldus de Vlaamse minister-president.



Is minister Tommelein dan zijn boekje te buiten gegaan door zijn - gewijzigde - mening te verkondigen over een onderwerp dat niet binnen zijn bevoegdheden valt? "Het staat hem vrij om een politieke mening te uiten. Maar dat is niet het standpunt van de regering, die daarover niet beraadslaagd heeft. Deze regering moet daarover ook geen standpunt innemen. Dit is volledig de zaak van de gemeenten", stelt Bourgeois.



Bart Tommelein erkent dat de Eandis-deal niet binnen zijn bevoegdheden valt. "Maar ik maak wel als minister van Energie mijn bedenkingen. Ik moet natuurlijk wel met Eandis verder werken de komende jaren, en ik zorg ervoor dat ik op voorhand zeg dat daar best duidelijkheid over bestaat en iedereen in dezelfde richting kijkt".