"Levenskwaliteit gaat erop achteruit"

Door: redactie

26/09/16 - 17u28 Bron: Belga

© thinkstock.

Voor veel Belgen gaat de levenskwaliteit er op achteruit. Dat concludeert de socialistische vakbond uit haar sociaal-economische barometer, die vandaag werd voorgesteld.

De economische indicatoren die traditioneel worden gebruikt - zoals het bbp per inwoner, de activiteitsgraad of het gemiddeld vermogen - weerspiegelen volgens de rode vakbond onvoldoende de realiteit en vormen geen waardemeter voor het meten van welzijn.



Daarom komt het ABVV met een eigen sociaal-economische barometer, die behalve welvaart ook welzijn meet. De vakbond constateert daaruit een dalende levenskwaliteit. Zo leefde in 2014 15,5 procent van de bevolking in armoede: het hoogste peil in tien jaar. Het aantal personen in collectieve schuldenregeling is in stijgende lijn: van 56.952 in 2007 naar 97.636 in 2015.



Wat koopkracht betreft, aldus het ABVV, is er sinds 2009 een achteruitgang bezig, en zitten we opnieuw op het niveau van 2006, en dit ondanks een stijgende productiviteit.



De vakbond bepleit daarom een rechtvaardiger evolutie van de lonen, door het loonoverleg alvast over te laten aan de sociale partners, een versterking van de sociale zekerheid en een rechtvaardiger fiscaliteit.