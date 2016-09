Onzekerheid zet Wall Street weer op verlies

Door: redactie

De aandelenbeurzen in New York zijn vandaag stevig in het rood gesloten. De dalende olieprijs en de onzekerheid rond het monetaire beleid maakten een einde aan het herstel dat maandag werd ingezet, na de koersverliezen van voor het weekeinde.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de min op 18.066,75 punten. De brede S&P 500 zakte 1,5 procent tot 2.127,02 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq gaf 1,1 procent prijs bij 5.155,25 punten.



Apple onttrok zich als enige van de dertig hoofdfondsen uit de Dow aan de malaise. Het technologiebedrijf werd 2,6 procent meer waard, dankzij telecombedrijven die aangaven bijzonder veel bestellingen voor de nieuwe iPhone 7 te hebben ontvangen. Oliebedrijven ExxonMobil en Chevron hoorden met minnen van 2,4 en 2,8 procent bij de grootste verliezers, mede doordat de prijs van Amerikaanse olie met 3 procent daalde naar 44,90 dollar per vat. De oliemarkt reageerde op de voorspelling van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat het overaanbod van olie langer aanhoudt dan eerder gedacht, tot ver in 2017.



Aandelen gingen over een breed front omlaag. Zo verloren machinebouwer Caterpillar en doe-het-zelfketen Home Depot bij de hoofdfondsen circa 2 procent, net zoals telecombedrijf Verizon, industrieel conglomeraat General Electric en chemieconcern DuPont. De financiële bedrijven American Express en Goldman Sachs noteerden ook ruim 2 procent lager.



Buiten de Dow leverde Wells Fargo 3,3 procent in. De bank laat doelstellingen voor productverkopen bij de consumentendivisie los, na een schandaal waarbij rekeningen werden geopend door werknemers zonder dat klanten daar toestemming voor hadden gegeven. Wells Fargo kreeg daarvoor vorige week een boete van 185 miljoen dollar.



Na een zeer rustige zomer is Wall Street de afgelopen dagen weer in de ban van de onzekerheid over de volgende renteverhoging in de VS. Maandag zorgden uitspraken van een Fed-bestuurster voor wat opluchting, maar die lijkt een dag later weer verdwenen. In de markt wordt de kans op een renteverhoging bij de Fed-vergadering van 21 september nu geschat op ongeveer één op vijf.



De euro werd vanavond voor 1,1215 dollar verhandeld, tegen 1,1240 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.