Inkomen Amerikanen stijgt voor het eerst sinds recessie

13/09/16 - 19u51 Bron: Belga

Een dakloze man op de stoel in Washington DC. © afp.

Voor het eerst sinds het begin van de financiële crisis acht jaar geleden is het mediaan inkomen in de Verenigde Staten gestegen. Tussen 2014 en 2015 steeg het inkomen met 5,2 procent, in reële termen, dus rekening houdend met de inflatie, terwijl de armoedegraad daalde met 1,2 procentpunt. Dat berekende het Census Bureau.

"Het is de eerste, jaarlijkse stijging van het inkomen sinds 2007", benadrukt het Census Bureau. Dit mediaan inkomen ligt wel nog altijd 1,6 pct lager dan in 2007.



De armoedegraad in de VS klokte in 2015 af op 13,5 pct. Zowat 43 miljoen Amerikanen leven in armoede. Dat zijn er 3,5 miljoen minder dan in 2014. In de VS leeft iemand onder de armoedegrens als hij jaarlijks minder dan 15.391 dollar verdient.