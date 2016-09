Brusselse beurs boekt vierde verlies op rij

Door: redactie

13/09/16 - 18u35 Bron: Belga

De Brusselse beurs ging al voor de vierde dag op rij lager. De Bel20-index daalde 1,13 procent tot 3.506,77 punten. Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter hield alleen Ahold Delhaize het hoofd net boven water.

Bij de elitewaarden moesten Engie en KBC de grootste stap achteruit zetten. De nutstitel zakte 2,12 procent tot 14,05 euro, het financiële aandeel werd 2,11 procent bijgeknipt tot 52,35 euro.



Op de brede markt zakte TiGenix 3,99 procent tot 0,94 euro en moest Nyrstar 3,26 procent prijsgeven om af te vlaggen op 6,70 euro.



Winst was er bij de grote waarden alleen voor Ahold Delhaize. De supermarktketen dikte 0,10 procent aan tot 20,77 euro. Het concern ligt in de clinch met zijn leveranciers omdat het met terugwerkende kracht betere prijzen eist.



Op de tweede rij verdapperde argenx 5,08 procent tot 15,10 euro, terwijl Recticel verder profiteerde van een koopadvies van ING om 5,01 procent te versnellen tot 6,29 euro.



Immobel realiseerde een bonus van 2,69 procent bij een slotkoers van 50,90 euro. De vastgoedonderneming gaat voor verzekeraar Allianz een nieuwe Belgische hoofdzetel ontwikkelen aan het Brusselse Noordstation. Het gaat om een kantoortoren die goed is voor een investering van 85 miljoen euro. Na de oplevering zal Immobel ook mee instaan voor de herontwikkeling van de huidige zetel van de onderneming op het De Brouckèreplein.



Kinepolis trok 1,68 procent hoger tot 41,26 euro. De bioscoopgroep heeft exclusieve onderhandelingen opgestart met zijn branchegenoot UGC over de verkoop van de Utopolis-bioscopen in Lommel, Turnhout, Aarschot en Mechelen. Die verkoop is opgelegd door de Belgische Mededingingsautoriteit.