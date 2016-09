Peeters bezorgd over nog meer herstructureringen in bank- en verzekeringssector

Door: redactie

13/09/16 - 17u27 Bron: Belga

© belga.

Minister van Economie en Werk Kris Peeters is bezorgd over nog meer herstructureringen in de bank- en verzekeringssector. Dat heeft hij vandaag gezegd na afloop van een onderhoud met de top van verzekeraar P&V. "Ik maak me zorgen", dixit Peeters, die in gesprek zal gaan met de sector.

Het onderhoud kwam er na bekendmaking door P&V van het verdwijnen van 300 banen, amper een week nadat concurrent AXA een herstructurering van 650 banen bekendmaakte.



P&V wil de banen niet via een collectief ontslag schrappen, maar via natuurlijk verloop, interne mobiliteit en eindeloopbaanregelingen. Peeters vindt de plannen om te snoeien in de werkgelegenheid zeer spijtig, "maar belangrijk is hier dat er geen naakte ontslagen vallen. Er is dan ook geen vraag bij het bedrijf naar een verlaging van de brugpensioenleeftijd", zei hij na afloop van het gesprek met ceo Hilde Vernaillen.



De herstructureringen bij AXA en P&V zijn ingegeven door de groeiende digitalisering in een snel veranderende verzekeringssector en lage markrentes, die drukken op de rendabiliteit van de financiële sector. Peeters is dan ook bezorgd voor nog meer herstructureringen in de sector. Hij zal bijgevolg in overleg gaan met de banken en verzekeraars. Eerder had Febelfin al aangedrongen op een gesprek met de regering over de uitdagingen in de sector, zoals de wettelijke minimumrente op spaarboekjes van 0,11 procent en hoge taksen voor banken. Het is nog niet duidelijk wanneer die gesprekken zullen doorgaan.