Merkproducenten dienen klacht in tegen Ahold Delhaize

13/09/16 - 16u21 Bron: De Tijd

© afp.

De federatie van Belgische merkenproducenten BABM is niet akkoord met de grote kortingen die supermarktgroep Ahold Delhaize plots eist. Dat meldt De Tijd. Ahold Delhaize ontstond deze zomer na de fusie van Ahold (Albert Heijn en Bol.com) en Delhaize Group.

BABM diende een klacht in bij Supply Chain Initiative, een overlegorgaan waarin onder meer de Boerenbond, de supermarktketens en merkproducenten zitten. BABM zelf verenigt naast grote internationale merken als Unilever en Coca-Cola Belgische spelers zoals Lotus Bakeries en Spadel.



De merkproducenten vinden het niet kunnen dat Ahold Delhaize zijn honderd grootste leveranciers vraagt om hun prijzen te verlagen, omdat het bedrijf nu groter is en een belangrijker rol speelt. De maatregels zou overigens met terugwerkende kracht in werking moeten treden: zo zou er ook een korting worden geëist voor de periode van vóór de fusie.



Tegenhanger

Volgens de Nederlandse krant Financieel Dagblad zou de Nederlandse tegenhanger van BABM - de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie - net hetzelfde doen en een klacht indienen bij de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken.