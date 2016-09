Brussels Airport blijft kampen met lagere passagierscijfers

Door: redactie

Brussels Airport is er nog niet in geslaagd de terreuraanslagen van 22 maart achter zich te laten. In augustus lag het passagiersaantal 4,6 procent lager dan vorig jaar. Over de hele zomer gaat het om een daling met 3,9 procent tegenover recordjaar 2015. Bij de vracht is er wel positief nieuws: die noteert voor het eerst sinds de aanslagen een positief groeicijfer (+6,6 pct).