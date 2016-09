Verzekeraar P&V schrapt 300 banen

Door: redactie

Verzekeraar P&V wil tegen 2020 300 voltijdse jobs schrappen. Dat deelde het bedrijf dinsdag mee op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf wil het banenverlies niet via een collectief ontslag organiseren, maar via natuurlijk verloop, interne mobiliteit en eindeloopbaanregelingen.

Met een nieuw transformatietraject voor het bedrijf moet P&V "in een snel veranderende markt een solide speler blijven". P&V Groep stelt 1.738 medewerkers te werk, zo meldde het bedrijf nog in mei.



Het gaat om het tweede grote banenverlies in de verzekeringssector op korte tijd. Vorige week kondigde Axa nog aan dat 650 banen bedreigd zijn.



P&V verwijst naar een "snel veranderde verzekeringswereld". De coöperatieve verzekeraar haalt nieuwe markttrends, de lage rente die op de inkomsten weegt, nieuwe technologieën en veranderende verwachtingen van de klant aan. Daarom wil het bedrijf de reeds gestarte transformatieplannen versnellen en de efficiëntie verhogen, gezien de "concurentiële context".



Zo worden 300 banen geschrapt om kosten te besparen en wil P&V ook de loonpolitiek hervormen. "Medewerkers zullen kostenefficiënt en concurrentieel verloond worden", klinkt het. Hierover starten gesprekken met de bonden. Voorts is er sprake van investeringen in nieuwe tools en verbeterde werkprocessen.



"Als P&V Groep zijn we vandaag een financieel gezonde onderneming. We geloven in onze toekomst en beschouwen de uitdagingen als een opportuniteit om morgen een nog betere speler te zijn op de markt in het belang van onze klanten. Hiervoor zetten we vandaag noodzakelijke en concrete stappen", zegt CEO Hilde Vernaillen.