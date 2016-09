Al 14.000 bedrijven keerden Brussel sinds 2011 de rug toe

Door: redactie

13/09/16 - 06u05 Bron: Belga

© thinkstock.

13.765 bedrijven en zelfstandigen hebben sinds 2011 het Brussels Gewest verlaten, terwijl er in dezelfde periode slechts 10.422 naar de hoofdstad trokken. Dat blijkt uit een studie van de Brusselse kamer van koophandel (Beci) en onderzoeksbureau Bisnode waar De Tijd over bericht.

Volgens de studie trekt 30 procent van de verhuizers naar Vlaams-Brabant, een even groot aantal trekt naar Waals-Brabant. Toch heeft de verhuisgolf niet meteen een impact op de werkgelegenheid aangezien het overgrote deel van de vertrekkers kleinere bedrijven zijn zonder of met slechts enkele werknemers.



Positief nettosaldo

De Brusselse minister van Economie, Didier Gosuin (DéFI) is niet onder de indruk. "Behalve naar de verhuizingen van bedrijven moeten we ook naar het aantal nieuwe en failliete bedrijven kijken om een idee te krijgen van de totale economische activiteit. Als we die factoren samentellen, is het nettosaldo in Brussel positief en kwamen er 13.705 bedrijven bij."